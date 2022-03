Scuola di danza tiene corsi gratuiti per i profughi ucraini a Montelupo

Il 2 marzo, il comune di Montelupo Fiorentino ha incontrato le associazioni di volontariato e sportive, per definire insieme quali iniziative intraprendere a sostegno della pace e dei profughi ucraini.

Da lì abbiamo iniziato a chiederci cosa, una scuola di danza come la Art Lab Triboo, avrebbe potuto fare di concreto, per aiutare chi sta scappando dagli orrori di una guerra. Oltre a dare il nostro contributo nella raccolta di generi di prima necessità e farmaci, per le Misericordia della Toscana, la nostra risposta è stata: apriamo le porte dei nostri corsi a chi, in questo ultimo mese, è stato costretto ad abbandonare tutto per mettersi in salvo da un inaccettabile conflitto.

Così abbiamo pensato di dare l'opportunità ad ogni persona, bambino/a, ragazzo/a o adulto, ospitata nel nostro territorio come profugo, di frequentare gratuitamente i corsi di danza - hip hop, break, modern, classica, salsa - o di fitness, AFA, pilates - che si svolgono ogni giorno presso la nostra sede in via Nove, 8 a Montelupo Fiorentino.

Con questo gesto vorremmo contribuire a donare un'ora di 'leggerezza' e di 'normalità', a chi, dallo scorso 24 febbraio, si è visto portare via, oltre la casa, il lavoro, la scuola, gli affetti, anche la propria quotidianità. Unica condizione è quella di essere in regola con la normativa sanitaria vigente, relativa a COVID 19 e attività sportiva.

Per informazioni scrivere a artlabtriboo@gmail.com

Fonte: Art Lab Triboo