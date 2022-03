Sgomberato edificio abbandonato a Prato: all'interno oggetti provenienti da furti

Un edificio abbandonato a in via del Poggio Secco a Prato è stato oggi sgomberato. All'interno vi erano da tempo alcuni senzatetto. nello specifico sono state trovate 14 persone, 12 delle quali straniere, che sono state accompagnate in questura per gli accertamenti del caso.

Da quanto appreso nell'edificio è stato trovato materiale che proverrebbe da furti. Alle operazioni hanno partecipato 35 operatori tra polizia, carabinieri , guardia di finanza e polizia municipale.