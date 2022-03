Una scultura per il Premio Mazzinghi, è possibile presentare il proprio progetto

Fino al 31 Marzo è possibile inviare le proposte progettuali per la realizzazione di una scultura che dovrà ispirarsi all'alto valore simbolico che Mazzinghi riveste per la collettività e per la storia sportiva nazionale, celebrando le imprese sportive del campione mondiale di pugilato.

All'artista vincitore - a cui andranno 2000 euro - sarà affidata l'esecuzione dell'opera finale che sarà consegnata al vincitore della prima edizione del premio biennale intitolato al grandissimo pugile pontederese. Il premio sarà assegnato ad un atleta o personaggio del mondo dello sport che si è "Particolarmente distinto per comportamenti virtuosi nello sport e nella società."

L'Amministrazione Comunale ha infatti istituito il premio con l'obiettivo di "Rappresentare il valore simbolico che il campione mondiale di pugilato Alessandro Mazzinghi, nato a Pontedera nel 1938 e scomparso nel 2020, riveste per la collettività e per la storia sportiva, nonchè di riconoscere, sostenere e incentivare l'attività di atleti che hanno conseguito risultati sportivi di prestigio internazionale, nazionale, interregionale, regionale, mantenendo un alto profilo morale e civico".

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa