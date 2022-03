Traffico di banconote false, oscurati 7 canali telematici

La guardia di finanza di Firenze ha eseguito due decreti di sequestro preventivo, adottati dal gip di Firenze su richiesta

della Procura, per oscurare 7 canali telematici utilizzati per commercializzare banconote false, rivendute su larga scala in Italia e all’estero.

I reati contestati sono falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate e ricettazione.

Le investigazioni hanno consentito di individuare diversi “market-place” telematici con i quali i soggetti ritenuti responsabili, per mezzo di piattaforme di scambio attive nella “darknet” avrebbero dato vita, attraverso complesse procedure, alla commercializzazione di banconote false di vario taglio.

L’attività è stata scoperta grazie a un monitoraggio e un’analisi del web, attuata attraverso sofisticati strumenti d’indagine informatica, che, all’esito dell’attività investigativa, hanno consentito di individuare e segnalare all’Autorità Giudiziaria tre persone ritenute responsabili e di sottoporre a sequestro alcune spedizioni di banconote false.

Il monitoraggio delle transazioni ha condotto a stimare in circa un milione di euro il giro d’affari annuo su cui sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi.