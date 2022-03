Tre testimonianze di donne da Ucraina, Bielorussia e Bosnia al congresso Cisl

Ci saranno anche le testimonianze di tre donne coraggiose nel Congresso della Cisl Toscana, che apriranno i lavori dell’assemblea sindacale all’attualità internazionale, nel segno della solidarietà e dell’attenzione al mondo da sempre nel dna cislino.

Domani, primo giorno del congresso, ci sarà l’intervento di Tamara Cvetković, ‘peace builder’ bosniaca, che racconterà la situazione ancora precaria del paese della ex Jugoslavia, dove le ferite della guerra civile sono tutt’ora aperte e la pace va costruita ogni giorno, superando la tensione tra etnie.

Sempre domani interverrà anche Yuliya Yukno, attivista bielorussa, che parlerà della battaglia per la democrazia nel suo paese, i brogli delle elezioni 2020 e la dura repressione del regime di Lukashenko, attraverso la sua esperienza personale, costretta a fuggire dal proprio paese dopo aver conosciuto per due volte il carcere.

Venerdì mattina, invece, i delegati potranno ascoltare Oleksandra Bondarchuk, giovane mamma ucraina della provincia di Kiev, arrivata in Toscana da una settimana con la figlia di 2 anni e mezzo, mentre il marito è rimasto, come tutti gli uomini, a difendere l’Ucraina dall’invasione. Racconterà quello che ha visto nel suo paese, le ore infinite alla frontiera, i tre giorni di viaggio in pullman, l’accoglienza nella casa di una famiglia toscana.

Sono tre momenti del XIII° Congresso regionale della Cisl Toscana, in programma da domani, Giovedì 24 a Venerdì 25 Marzo a Firenze (Demidoff Country Resort, Vaglia) ed a cui, venerdì, prenderà parte anche il segretario generale nazionale Cisl, Luigi Sbarra, mentre Giovedì sarà presente il segretario confederale Giorgio Graziani.

Al Congresso regionale parteciperanno 122 delegati in rappresentanza di 227 mila iscritti della Cisl Toscana (59% attivi, 41% pensionati), articolati in 7 strutture territoriali e 18 federazioni di categoria. I delegati avranno il compito di rinnovare i vertici del sindacato regionale e tracciare le linee guida per i prossimi 4 anni. Dal Congresso uscirà la composizione del Consiglio generale, il parlamentino regionale del sindacato, con rappresentanti delle categorie e dei territori. Sarà poi il Consiglio generale ad eleggere il segretario generale e, su sua proposta, gli altri componenti della Segreteria regionale.

All’appuntamento la Cisl arriva come sempre al termine di un grande percorso democratico di centinaia di incontri, assemblee e congressi, a livello aziendale, territoriale e di categoria, che ha eletto, attraverso il voto, tutti i vertici, a tutti i livelli, dei sindacati Cisl della Toscana. Un meccanismo di partecipazione che il Covid ha resto più difficile e ritardato (i congressi avrebbero dovuto svolgersi nel 2021), ma non impedito.

Questo il programma dei due giorni.

Giovedì 24 Marzo il via ai lavori è previsto alle ore 9, mentre alle 9,30 ci sarà la relazione della Segreteria, affidata al segretario generale uscente, Ciro Recce, che si candida a guidare la Cisl Toscana per i prossimi anni; poi prenderà il via il dibattito congressuale che andrà avanti per l’intera giornata. Nel pomeriggio sono previste le testimonianze di Yuliya Yukno e Tamara Cvetković.

Venerdì 25 prosecuzione dei lavori del Congresso. A fine mattinata prevista la testimonianza di Oleksandra Bondarchuk e a seguire l’intervento del segretario generale nazionale Cisl, Luigi Sbarra, che sarà comunque presente fin dall’inizio della mattinata. Nel pomeriggio lo scrutinio delle schede, l’insediamento del nuovo Consiglio Generale e l’elezione di segretario generale e Segreteria toscana.

Fonte: Ufficio Stampa