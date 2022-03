Ultimo lotto 429, Lega Certaldo: "Controllo sui ritardi anche in Consiglio regionale"

"Ci teniamo particolarmente - affermano i Consiglieri comunali della Lega a Certaldo, Damiano Baldini ed Eliseo Palazzo - a ringraziare pubblicamente il nostro Consigliere regionale Elena Meini, sia per l’ottimo lavoro svolto come Presidente della Commissione d’inchiesta sulle infiltrazioni mafiose che per aver interpellato l’Assessore Baccelli, in merito ai ritardi sull’affidamento dei lavori relativi all’ultimo lotto della famigerata SRT 429".

"Un’arteria nata male - proseguono i Consiglieri - che doveva essere completata da più di 50 anni, la quale presenta criticità rilevanti sia nel tratto senese, che in quello certaldese, senza, ovviamente, dimenticare la grave problematica relativa all’inchiesta sul Keu che è maggiormente pertinente all’area empolese".

"Quattro chilometri di strada per un costo totale dell’opera di circa 26 milioni di euro, con i lavori che, come riferito dall’Assessore Baccelli, dovrebbero iniziare a settembre e concludersi nell’agosto del 2025. Una situazione che continueremo, comunque, a monitorare, specialmente verificando il cronoprogramma ed auspicando, quindi, che non vi siano deleteri slittamenti. Infine - concludono Damiano Baldini ed Eliseo Palazzo - vigileremo pure sul lavoro della Commissione giudicatrice, in attesa della prossima udienza del TAR, prevista per il maggio prossimo".

Damiano Baldini ed Eliseo Palazzo, consiglieri comunali Lega Certaldo