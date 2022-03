A Il Momento la presentazione di 'Memorial' di Maurizio Minniti

Sarà presentato sabato 26 marzo alle 17 alla sala teatro Il Momento (via del Giglio, 53) a Empoli 'Memorial', il romanzo di Maurizio Minniti che racconta la storia di un fotoreporter d'assalto, sempre in prima linea nelle guerre che nel mondo si susseguono.

Alla presentazione, organizzata dalla Libreria San Paolo di via del Giglio insieme all'associazione ASTRO (Associazione per il Sostegno Terapeutico e Riabilitativo in Oncologia), parteciperanno, oltre all'autore, Paolo Scardigli, presidente Astro, Marzia Carocci, editrice, Monia Balsamello, critica, Antonietta Risolo, editor e Saro Scannadinari, scrittore.

Il libro – Memorial è la storia di un fotoreporter d'assalto che vive un dramma interiore che lo cambierà completamente, come uomo e come scrittore. Nel libro gli scatti rapidi della macchina fotografica e dei mitra in azioni di guerra si susseguono, come in un documentario.

“Ho scritto in breve tempo – spiega l'autore - forse era già in me e non trovava lo spazio per uscire allo scoperto. Ho sempre amato il giornalismo d’assalto quello fatto sul campo di battaglia dove si racconta la crudeltà dei conflitti. Mi sono immerso in questa storia scrivendola e vivendola come dentro a un film. Io ero lì accanto al protagonista, scrivevo il dramma della guerra e il dramma della sua vita facendola mia, come se fossi in prima persona nel luogo”.

L'autore - Maurizio Minniti nasce a Firenze il 3 febbraio 1951, è un musicista e compositore di musica, scrittore di romanzi, poesie e prose poetiche. Ha già scritto sei romanzi e una raccolta poetica commentata dalla giornalista e critica letteraria Cinzia Baldazzi che è stata collaboratrice di Raffaella Carrà e Pippo Baudo. In campo musicale ha collaborato con Zucchero Fornaciari, Marco Masini, Paolo Vallesi, Iva Zanicchi, Rita Pavone, Pupo.

Il ricavato dalla vendita del libro verrà interamente devoluto ad ASTRO (Associazione per il Sostegno Terapeutico e Riabilitativo in Oncologia). Seguirà rinfresco. Green pass obbligatorio