Arte contemporanea a Pietrasanta: nasce la Fondazione museo “Igor Mitoraj”

Con la firma dell'atto costitutivo e dello statuto, ieri al ministero della Cultura, ha mosso il primo, vero passo la Fondazione museo “Igor Mitoraj” che gestirà l'omonima sede espositiva, in costruzione in via Oberdan, occupandosi di catalogare, conservare e ordinare le opere della collezione.

A Roma, davanti al notaio, hanno sottoscritto i documenti il ministro della cultura, Dario Franceschini, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani e il sindaco di Pietrasanta, Alberto Stefano Giovannetti, in rappresentanza dei tre enti fondatori. “Ringrazio il ministro Franceschini, il presidente Giani ma, prima di tutto, i nostri artigiani – ha sottolineato Giovannetti – che, con la loro maestria, hanno creato in città un ambiente culturalmente attrattivo e accogliente per nomi di grande prestigio internazionale come Mitoraj. Artisti che, ancora oggi, continuano a scegliere Pietrasanta come luogo d'ispirazione e realizzazione per le loro opere, poi esportate in tutto il mondo”.

Ministero e Regione parteciperanno anche economicamente alla vita della Fondazione e della nuova sede espositiva per complessivi 6 milioni e mezzo, più versamenti una tantum, annuali, di entità inferiore, destinati ai fondi di dotazione e gestione del museo.

Fonte: Comune di Pietrasanta - Ufficio stampa