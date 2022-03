Basket Castelfiorentino, le Gialloblu a Montevarchi per la Promozione

Dopo la pausa, al via la seconda fase di Classificazione per la serie C femminile targata Basket Castelfiorentino, che domani alle ore 21.15 riceverà al PalaGilardetti il Wolf Basket Pistoia, formazione già affrontata nella prima fase e i cui scontri diretti vedono le due squadre partire dall’1-1. Pur svanito il sogno playoff, le ragazze di Jacopo Giusti si apprestano a tornare in campo con l’obiettivo di essere tra le protagoniste di questa seconda parte di stagione e chiudere al meglio un campionato purtoppo segnato dalle tante assenze e dagli stop dovuti al Covid.

Posticipo, invece, per la Promozione targata Gialloblu Castelfiorentino che martedì alle ore 21 sarà attesa a Montevarchi per la nona giornata del girone di ritorno. Un altro scontro diretto fondamentale per tenere aperte le speranze playoff e in cui i ragazzi di Dario Chiarugi, sul parquet della seconda della classe, proveranno a bissare la vittoria conquistata al PalaBetti, dove si sono imposti per 57-55.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa