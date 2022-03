Cicloturistica Medicea, per i 10 anni iscrizione gratuita

Il primo fine settimana di aprile torna la 10° edizione de “La Medicea Ciclo Storica” dedicata a Enzo Coppini, che ormai da cinque anni parte e arriva a Carmignano.

La manifestazione si snoda su due percorsi che toccano anche strade “bianche”: il Granducale – più semplice - e il Magnifico. Entrambi si estendono fino alla piana pistoiese, toccando le Ville Medicee e paesaggi suggestivi.

L’edizione fa parte della Coppa Toscana, di cui la Medicea è fondatrice, e la gara di domenica ne costituirà la seconda prova.

La grande novità di quest’anno è l’iscrizione gratuita, anche se, per motivi organizzativi, sarà a numero chiuso. Sono già 240, infatti, gli iscritti, un numero in linea con la costante crescita avuta dalla manifestazione e che rispecchia la grande voglia di tornare a divertirsi. Ma le news non finiscono qua. “Sabato 2 – racconta Gianmarco Parenti, storico fondatore della Medicea – la piazza del paese si riempirà di auto d’epoca che poi gireranno per il comune. Un’iniziativa organizzata dal nostro presidente Federico Bellocci e da Massimiliano Tabani della Misericordia di Carmignano”.

“La Cicloturistica con bici d’epoca è stata la prima iniziativa turistica organizzata dalla nostra amministrazione cinque anni fa – commenta il sindaco, Edoardo Prestanti -, e da sempre incarna la nostra idea di sviluppo del territorio, perché unisce lo sport, il vivere sano e la vocazione turistica del Montalbano. Al centro infatti questa corsa mette la bici, ma anche l’enogastronomia, la cultura, la storia e la natura. In una parola, Carmignano”. Molto soddisfatto anche l’assessore al Turismo, Dario Di Giacomo: “Dal punto di vista turistico questa è la migliore promozione per il territorio”. E non è mancato nemmeno l’apprezzamento dell’assessore allo Sport, Jacopo Palloni: “La bicicletta, che per il nostro territorio è storia e identità, è fra i modi più sani e belli di scoprire le nostre colline”