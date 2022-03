Commercio equo e solidale, un convegno sulle prospettive future

Un convegno regionale a Firenze. Ma anche incontri, degustazioni, feste, momenti di riflessione in varie botteghe del mondo della Toscana. Sono queste le prossime tappe del progetto di valorizzazione delle attività di commercio equo e solidale sostenuto da Regione Toscana nel quadro delle iniziative collegate alla cooperazione internazionale allo sviluppo.

Il convegno è in programma venerdì 25 marzo alle ore 16.30, presso l’auditorium del Consiglio regionale (Via Cavour 2), ma sarà possibile seguirlo anche in diretta streaming sul sito www.consiglio.regione.toscana.it, sulla pagina facebook e sul canale youtube del Consiglio regionale. L'iniziativa si pone il compito di tracciare un bilancio delle attività di supporto delle Regioni alle attività di fair trade e di immaginare gli scenari futuri della presenza del commercio equo e solidale nella società civile e nell’economia del paese.

Partecipano al convegno. oltre all’assessora regionale alla cooperazione internazionale Serena Spinelli, Duccio Facchini, direttore di Altreconomia, Gaga Pignatelli, del coordinamento e advocacy di Equo garantito, e Marco Bindi del coordinamento toscano di Botteghe nel mondo. Modera il giornalista Cristiano Lucchi.

A questo evento centrale seguiranno altre iniziative distribuite nei giorni successivi: sabato 26 marzo alla Bottega del mondo di Livorno (Via della Madonna 32) prenderà vita “L’aperitivo del mondo”, una degustazione speciale con presentazione dei prodotti del commercio equo.

Venerdì 1 aprile dalle 17 alle 19.30 Equazione, la Bottega delle economie solidali di Firenze organizzerà “La terra è di tutti”, un’occasione per riflettere sul nostro pianeta che prevederà una merenda, il racconto di storie dal mondo e il divertimento con gli antichi giochi di strada. L’appuntamento è in piazza Ilaria Alpi e Miran Hrovatin 1 nel quartiere Le Piagge di Firenze.

Sabato 2 aprile invece il tour di iniziative si sposterà a Piombino, presso la Bottega croce del sud per un incontro sul tema “Pace ed economia solidale” che prevede, tra l’altro anche un incontro con la comunità ucraina di Piombino. Infine il 3 aprile a Perignano (Pisa) la Bottega del mondo organizzerà un viaggio nei sapori solidali: caffè, zucchero e cacao. L’appuntamento è per le ore 16.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa