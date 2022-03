Daniele Sarno ospite in studio a Liberi Tutti Live

La rubrica di Liberi Tutti dedicata alla musica live è tornata in studio e Daniele Sarno è stato ospite di Irene Rossi con il suo album ArtePop.

Ci ha fatto ascoltare live e non solo alcuni assaggi del suo ultimo progetto musicale che comprende la collaborazione con il Trigono, il trio formato da Daniele, Cristian D'Agata e Matteo Niccoli e che ha visto la creazione di un collettivo artistico, Pepita, che ha realizzato tutto il progetto artistico intorno al disco e che ha cominciato anche a produrre altri musicisti.

In attesa di diverse date in giro per la Toscana e non solo, Daniele ci ha fatto ascoltare alcuni nuovi brani di ArtePop, una sorta di concept album con una riflessione sull'arte e il cantautorato stesso, che forse a volte si prende troppo sul serio, con il solito tocco leggero e arguto al tempo stesso che caratterizza le canzoni di Daniele Sarno, come avevamo già ascoltato in "Cedesi Attività Artistica Avviata" nel 2018.