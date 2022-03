Da Ego Latino alla finale di 'Italia's Got Talent': il sogno di Davide Inserra

Ego latino di San Miniato Basso vola in finale ad Italia’s Got talent con Davide Inserra. Davide per prepararsi si è allenato con Adriano Cioni presso la sede sanminiatese. Dopo un lungo lavoro sono arrivati alla finale di Italia’s got talent che è stata trasmessa in diretta su Sky1 e Tv8.

Non è la prima volta in cui Adriano Cioni porta su un grande palco dei talenti, pochi mesi fa ha lavorato per Domenica in, ballando con le stelle, i soliti ignoti, il cantante mascherato e tanto altro.

Per Adriano Cioni e Davide Inserra è stata una grande occasione poter portare il loro lavoro su un palco così importante dove milioni di telespettatori vedono tanti talenti racchiusi in un unico show televisivo.