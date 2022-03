Ex Gkn, presentato il piano industriale di QF: investimento da 82 milioni

Oggi al Ministero dello Sviluppo economico la società QF, che ha rilevato il sito ex GKN di Campi Bisenzio, ha presentato il suo piano industriale.

“Si tratta di un piano ambizioso, che prevede un investimento di 82 milioni di euro e il ritorno al lavoro, nel corso del 2022, di 120 lavoratori, che saliranno di 40 unità, frutto di assunzioni esterne, nel 2023 - ha detto Vincenzo Renda, che ha partecipato all’incontro per la Segreteria regionale UIL Toscana - La nostra speranza è che il percorso intrapreso, già molto lungo, possa velocizzarsi per trovare finalmente una soluzione. Chiediamo anche che si faccia chiarezza una volta per tutte su chi siano i partner che dovrebbero entrare nell’azionariato di QF. Un dettaglio tutt’altro che irrilevante per il futuro del sito e dei posti di lavoro. Non abbiamo mai preteso di scegliere l’imprenditore. Non fa parte dei compiti del sindacato. Abbiamo però il diritto/dovere di conoscere il nome o i nomi dei futuri acquirenti nell’interesse dei lavoratori e di tutta la comunità”.

“Bene la prospettiva di rilancio fornita dalle linee guida del piano industriale e la salvaguardia di tutti i lavoratori coinvolti. Siamo sulla strada giusta e continueremo ad accompagnare le lavoratrici e i lavoratori in tutte le fasi del percorso che è ancora lungo".

Così il presidente Eugenio Giani dopo il tavolo al Mise al quale hanno partecipato il consigliere del presidente per il lavoro Valerio Fabiani, il capo di gabinetto Paolo Tedeschi con sindacati, istituzioni, azienda QF e governo.

"Oggi - prosegue il presidente - è una tappa importante che conferma la possibilità di rilancio del presidio produttivo con nuovi investimenti, ma ci aspettano ancora passaggi e conferme sui quali tenere alta l’attenzione, a partire dalla proroga degli ammortizzatori sociali."