False vaccinazioni per green pass, indagato un arciprete ortodosso

Tra gli indagati nell'inchiesta per l'arresto del medico di famiglia Stefano Soldani, accusato di aver redatto falsi certificati per chi voleva avere il Green Pass senza vaccinarsi, c'è anche l'arciprete della chiesa ortodossa Luca Monti, noto come no vax. Lo riporta la stampa quest'oggi. A 'beneficiare' del green pass senza vaccino la suocera del religioso. La registrazione è avvenuta il 15 febbraio 2022, il primo contatto con il medico era avvenuto il 7 febbraio.

Per lui l'accusa contestata, in concorso col medico e con la suocera, è quella di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Il religioso è noto per le sue battaglie contro la vaccinazione anti Covid, definita "un attacco satanico" anche durante un'intervista rilasciata il 1 dicembre del 2021 alla trasmissione televisiva 'Non è l'arena'.