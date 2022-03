Nuovi chimici crescono grazie a FGL Academy

L’azienda chimica toscana FGL International mette a disposizione le proprie competenze e la professionalità dei suoi tecnici per la formazione delle nuove generazioni. Nasce FGL Academy.

Un progetto aperto di condivisione del proprio sapere nel settore della chimica conciaria. L’obiettivo è quello di diffondere le conoscenze acquisite attraverso molti anni di esperienza con chi sta muovendo i primi passi in questo mondo, andando a portare all’interno delle scuole un esempio di impresa e di applicazione reale dei prodotti.

FGL Academy è composta da un team di professionisti interni che si è organizzato per dialogare con i ragazzi e le ragazze interessati al settore degli ausiliari di conceria, portando alla loro attenzione un’esperienza maturata sul campo.

Il “progetto pilota” di FGL Academy si è appena concluso con successo. Si è tenuto dal 9 al 21 marzo, presso l’Istituto Tecnico Tecnologico Galileo Galei di Arzignano, un corso di circa 20 ore incentrato sui metodi analitici con approfondimento sulla determinazione chimica del contenuto di formaldeide.

Il percorso formativo proposto da FGL Academy, che ha coinvolto circa 30 studenti, si è diviso in tre fasi: una prima parte teorica (coordinata da Franca Nuti, R&S e Aspetti Regolatori FGL International, nonché Coordinatrice della Commissione UNI CT013/GL01) dedicata al tema dei metodi analitici, con un approfondimento su tutte le tipologie di determinazione della formaldeide e sul perché è necessario monitorare questo parametro, e un affondo sulla qualità dei metodi da usare per essere rispondenti ai requisiti attesi.

Una parte applicativa (seguita dai tecnici conciari Stefano Brea, Davide Vigolo e Fabio Priante) dove i ragazzi, affiancati dai professionisti FGL, hanno realizzato degli articoli in pelle confrontando l'applicazione di prodotti chimici tradizionali con prodotti studiati e selezionati per ottenere articoli in pelle con un contenuto di formaldeide basso (Linea Zero by FGL International).

Infine è stato fatto un riscontro analitico (guidato da Serena Matteoli, Responsabile di Laboratorio FGL) con una prova pratica in laboratorio, dove gli studenti hanno visto applicare il metodo per la determinazione della formaldeide libera (Metodo UNI EN ISO 17226-1:2021).

Come già avviene da tempo presso l’IT Cattaneo di San Miniato, dove le aziende di Lapi Group si alternano ogni anno nel donare i camici di laboratorio agli studenti del primo anno, la FGL International ha omaggiato i ragazzi che hanno partecipato al corso con un nuovo camice.

L’obiettivo di FGL Academy è quello di dare un'informazione a 360 gradi a chi studia chimica conciaria, rendere i ragazzi partecipi in esperienze reali in questo settore, per prepararli con un occhio critico al lavoro che affronteranno in un secondo tempo. È importante saper abbinare alle informazioni da mettere in campo per progettare una pelle, anche il rispetto dei requisiti di vendita e quindi le esigenze di mercato, nonché l’evoluzione delle normative relative al settore.

“Abbiamo lanciato un ponte tra la scuola e la realtà aziendale- hanno spiegato dalla FGL International -. Sono già tanti anni che collaboriamo con le scuole del distretto conciario toscano e veneto, attraverso il Progetto Giovani coordinato dal Gruppo Lapi di cui facciamo parte, per dare un nostro contributo alla formazione dei chimici di domani. Adesso però, con la costituzione di FGL Academy, il nostro impegno prende una nuova forma e una struttura propria. L’esperienza formativa diventa un’occasione di scambio reciproco in cui confrontarsi su metodi e strumenti di lavoro, sperimentazione, analisi e ricerca. Un luogo dove crescere insieme.”

Fonte: Lapi Group - Ufficio stampa