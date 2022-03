Fornace Pasquinucci, Lorella Consorti presidente: il nuovo consiglio

Dopo la presidenza di Italo Borchi, presente da decenni nel Consiglio dell'associazione come tesoriere, è stata chiamata a guidare il sodalizio artistico e culturale Lorella Consorti, che finora aveva ricoperto la carica di vice per 7 anni, sia con Simone Martini che con Italo Borchi, il quale nel corso della presentazione dell'ultima mostra "Sheep Arte-arte in transumanza", sabato 12 marzo, è stato premiato dai soci con una targa di riconoscimento per la dedizione del suo intenso e duraturo impegno.

Borchi resta come consigliere, assieme agli altri eletti, 7 donne e 4 uomini: Paola Pini, Chiara Lunardi, Beatrice Scotti, da 7 anni consigliere, Mauro Cecchini, Lizzy Sainsbury da 2 anni nel Consiglio, i nuovi Mattia Desideri e Livi Silvana, Rosanna Gallerini quale consigliere in rappresentanza del Comune di Capraia e Limite, Italo Borchi, Piero Bertelli, socio fondatore che assume la carica di vice presidente. Paola Pini e Scotti Beatrice sono state anche tesoriere in alcuni passati direttivi.