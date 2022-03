Torna "Fumetti e... dintorni", la fiera vintage in piazza dei Ciompi a Firenze

Con la primavera torna, nel quarto fine settimana del mese l’appuntamento con la Fiera del disco, fumetto, accessori e abbigliamento vintage in piazza dei Ciompi, organizzato dall’associazione culturale "Fumetti e... dintorni" in collaborazione con il Comune di Firenze e Confesercenti.

Si potranno trovare cose d’altri tempi, oggetti ed abiti che rivivono per la seconda volta, occhiali, borse, indumenti firmati e accessori introvabili. Figurine, giocattoli con i quali hanno giocato i nostri babbi o nonni. La parte del “leone” la faranno sempre i dischi che hanno un pubblico più numeroso rispetto ai fumetti ed avendo un target più ristretto, con appassionati dai 45/50 anni in su, mentre la musica è amata da tutti, giovanissimi e non. Il vinile, inoltre, ha avuto un’impennata d’interesse in questi ultimi tempi, con tanti autori che hanno deciso di tornare ad incidere sui dischi che un tempo venivano ascoltati sulle piastre degli stereo o nei vecchi giradischi che possono essere ancora trovati nella fiera in piazza dei Ciompi. Musica per tutti i gusti e tasche, da collezione o non, Rock, Soul, Reggae, Pop, Folk, Sigle di Cartoons e di pubblicità o di film famosissimi. Il pubblico appassionato, potrà trovare una piazza gremita di banchi colorati e passare due giorni facendo un tuffo nel passato. Per i fumetti si troveranno collezioni complete o da completare di Diabolik (ristampa ma volendo anche originale), Zagor, Tex, Dylan Dog e qualche Manga. Banchi con porcellane antiche, argenti e tante cose che riportano ad un mondo magico.

Orario continuato dalle 9 alle 19, ingresso libero. Il prossimo appuntamento in piazza dei Ciompi è dal 23 al 25 Aprile. Per seguire gli eventi dell’associazione culturale Fumetti e... dintorni www.fumettiedintorni.it

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa