Furti sulle auto, sgominata banda di giovani ladri a Firenze

Dieci colpi, oltre a due tentativi di furto, nelle auto parcheggiate tra Isolotto e Oltrarno a Firenze. Cinque giovani stati individuati dai carabinieri come gli autori, i fatti sono avvenuti tra ottobre 2021 e gennaio 2022.

Quattro di questi, con età tra 20 e 23 anni, sono finiti ai domiciliari (misura applicata a tre persone, perché un 23enne risulta irrintracciabile al momento). Il quinto, un 18enne, è stato invece sottoposto al divieto di dimora nel Comune di Firenze.

La banda ha colpito sia in parcheggi pubblici - tra Porta Romana, piazza Tasso, via Santo Spirito e zone attigue - sia all'interno di parcheggi privati a Oltrarno e allo Scaf Sansovino.

Il procedimento è attualmente pendente in fase di indagini e l’effettiva responsabilità delle persone destinatarie della misura cautelare, in uno con la fondatezza delle ipotesi d’accusa mosse a loro carico, saranno vagliate nel corso del successivo processo. Non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in favore delle persone sottoposte ad indagini.