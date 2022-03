Imparare a giocare a scacchi: corsi gratuiti al Circolo Toniolo di Ponsacco

Dieci lezioni per imparare il gioco degli scacchi. È questa l’iniziativa lanciata dalla nuova Asd Valdera Scacchi in collaborazione con il Comune di Ponsacco. L’iniziativa, come ci spiega l’Assessore allo Sport Francesco Vanni, mira a fornire i primi rudimenti del gioco degli scacchi, una disciplina che porta con sé molti benefici come la capacità di incrementare la creatività, la memoria e le abilità di problem solving.

Ad oggi l’associazione vanta già 22 iscritti e nel prossimo futuro ambisce ad estendere questa passione anche nelle scuole del territorio.

L’inizio dei corsi è previsto per il 7 Aprile presso il Circolo Acli Toniolo.

Per info: 3920311008 – carloppileonardo@gmail.com

Fonte: Comune di Ponsacco