Fa da tassista abusivo e vende ketamina ai clienti, arrestato

Un 65enne è stato arrestato per spaccio a Prato. L'uomo, di professione autotrasportatore, è stato trovato in possesso di due chili di ketamina suddivise in due buste e di ottocento euro, ritenuto provento di spaccio. Il tutto è stato sequestrato. Il valore della droga è di circa 120mila euro. L'uomo è stato messo agli arresti domiciliari.

Da circa cinque anni il 65enne, pregiudicato, aveva convertito la sua attività lavorativa in una specie di tassista di piazza abusivo. Si muoveva la sera portando i clienti, quasi tutti di origini cinesi, presso sale gioco o locali di Prato. Durante il tragitto forniva al cliente la ketamina, ma lo faceva nella propria auto, motivo per cui era rimasto finora inosservato. Almeno fino a che non sono entrati in azione i carabinieri, arrestandolo.