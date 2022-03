Lavori Empoli Est-Montelupo, sei preoccupato? Il sondaggio di gonews.it

Dalla giornata di ieri sono partiti i nuovi lavori lungo la Fi-Pi-Li, stavolta limitati all'area tra le uscite di Empoli Est e Montelupo Fiorentino. Sul nuovo tema del sondaggio di gonews.it, abbiamo voluto chiedere se questi lavori (programmati per nuovo asfalto, nuove barriere new jersey e quelle fonoassorbenti) siano motivo di preoccupazione per voi.



Questo sulla base dei lavori che a causa della frana tra Ginestra e Lastra a Signa dello scorso anno, che causarono grossi problemi. Nel caso dei mesi a venire tra il 2022 e il 2023 ci sono state accortezze tra cui la programmazione anche in notturna e una sospensione durante il periodo estivo per evitare code al caldo durante l'esodo al mare.

Di seguito il cronoprogramma pubblicato dalla Regione (qui il programma intero). Potete votare il nuovo sondaggio nella colonna di destra di gonews.it fino alle 13 di giovedì prossimo.