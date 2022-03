Lineapelle 100, fissato l'appuntamento a settembre a FieraMilano Rho

Un’edizione che porta con sé una significativa e strategica importanza e rinnova la vocazione innovativa di una business experience divenuta punto di riferimento espositivo per tutta la filiera globale della fashion & luxury industry. Dal 20 al 22 settembre 2022, negli spazi di Fieramilano Rho, Lineapelle aprirà le porte alla sua edizione numero 100

BACK TO THE NEXT

Innovazione e stile. Green power e sinergie. Da martedì 20 a giovedì 22 settembre 2022 Lineapelle celebrerà le sue 100 edizioni di futuro con un progetto fieristico costruito sulla valorizzazione della propria leadership internazionale e di un radicato e riconosciuto patrimonio espositivo fondato su un approccio evolutivo, creativo e sostenibile.

Una dimensione d’eccellenza declinata nell’immagine e nello slogan scelti per promuovere Lineapelle 100. Nell’immagine dei segni concentrici del tronco di un albero si riconoscono i simboli di una solida naturalità e la metafora di una circolarità che, da sempre, rappresenta lo status quo della pelle, core product di Lineapelle. Nello slogan Back To The Next, invece, si dà voce all’identità più profonda della fiera e al suo approccio evolutivo che, nel corso di 50 anni, rispettando la propria tradizione non ha smesso di esplorare nuovi orizzonti. Lineapelle 100 (che presenterà le tendenze per l’autunno-inverno 2023/2024), dunque, riparte da se stessa per andare – come sempre - oltre se stessa.

NUOVA NORMALITÀ

Lineapelle 100 si pone, nelle intenzioni degli organizzatori, come un evento che si inserisce in modo coerente nel percorso di un ritorno a una nuova normalità. “Il prossimo settembre - commenta il presidente di Lineapelle, Gianni Russo – raggiungeremo il traguardo importante e significativo delle 100 edizioni e ci auguriamo che questo rappresenti il ritorno a una ritrovata nuova normalità. Sono 100 edizioni che ci hanno insegnato molto, anche come, con costanza e continuità, costruire il nostro futuro. Il futuro di Lineapelle, dei suoi espositori e visitatori. Ma, anche, il futuro di tutta la filiera che gravita attorno alla nostra fiera”.

SINERGIE

L'auspicato clima di normalità del prossimo settembre si concretizzerà anche nel rinnovarsi di una serie di sinergie fieristiche. In prima battuta, quella con Simac Tanning Tech, il salone delle tecnologie dell’industria conciaria, calzaturiera e pelletteria, che si svolgerà nei padiglioni di Fieramilano Rho negli stessi giorni di Lineapelle. “La sinergia tra manifestazioni fieristiche – commenta Maria Vittoria Brustia, presidente di Simac Tanning Tech – rappresenta una piattaforma unica e vincente per tutta la filiera a livello internazionale dove la tecnologia gioca un ruolo fondamentale nel proporre e realizzare con competenza e qualità soluzioni innovative.

Una storia di eccellenza basata, ora più che mai, sul contributo alla valorizzazione della sostenibilità nei processi manifatturieri”. Lineapelle 100, inoltre, si svolgerà in parziale concomitanza con Micam, Mipel, TheOneMilano e con le sfilate femminili della Milano Fashion Week (21/27 settembre 2022). Non solo. A rafforzare le sinergie di settore, dal 18 al 20 settembre 2022, a Vicenza, si terrà la terza edizione dell'Eurocongress IULTCS (International Union of Leather Technologists and Chemists Societies) organizzata da AICC (Associazione Italiana Chimici del Cuoio).

Fonte: Lineapelle