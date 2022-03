Lutto per Sergio Rubini, rinviato lo spettacolo a Poggibonsi

Rinviato, a causa di un lutto che ha colpito l’attore Sergio Rubini, lo spettacolo “Ristrutturazione”, previsto per stasera, alle 21.00, al Teatro Politeama di Poggibonsi nell’ambito della stagione congiunta dei Teatri della Valdelsa.

Appena verrà individuata una nuova data per il recupero, ne verrà data comunicazione. I biglietti acquistati per lo spettacolo di oggi vanno conservati perché rimarranno validi per la nuova data.

Informazioni su www.politeama.info o telefonando al numero 0577-983067 int. 3 in orario cinema.

Fonte: Ufficio Stampa