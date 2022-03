Buongiorno oggi ringrazio Rita di Pontorme che mi ha dato questo primo piatto gustoso, semplice e facile da fare. Con Rita ogni tanto ci salutiamo per messaggio al mattino e lei e mi dice cosa ha preparato per pranzo, così io approfitto per chiederle le ricette.

Rita è una donna e una nonna piena di energia a cui piace molto cucinare per lei e i suoi cari.

Il cavolo può essere considerato un po' il re del periodo autunnale e invernale è l'ortaggio più diffuso e utilizzato nel mondo, ma spesso viene un po' sottovalutato rispetto ad altre verdure. Ha tanti benefici nutrienti e salutari. Ha un azione antinfiammatoria e antiossidante contro i radicali liberi, porta benefici all'intestino per liberarlo dai gas e dalle scorie favorendo il transito intestinale. Il cavolo è anche un alleato contro l'ipertensione.

Alla famiglia dei cavoli appartengono tante varietà: cavolo riccio, cavolo nero e rosso, la verza, il cavolo cappuccio, il cavolo rapa, il cavolo broccolo, il cavolo romano, i cavolfiori, cavoletti di Bruxelles. Il cavolo lo possiamo mangiare sia crudo che cotto ed è molto versatile in cucina, dalle zuppe, alle minestre, alle insalate o come crauti dove il cavolo subisce processi di fermentazione.

Mezze maniche con cavolo viola

Ingredienti per due persone:

180 gr di pasta: mezzemaniche

Un cavolo viola piccolo

1 cipolla media

Una bustina di anacardi circa 60 gr

Panna o latte a piacere che serve a sciogliere

Sale e pepe q.b.

Preparazione:

Tritate la cipolla in un tegame con olio, sale e pepe e fatela appassire, nel frattempo lavate il cavolo viola e tagliatelo a pezzetti e mettetelo insieme alla cipolla. Tappate il tegame per 15 minuti. Mettete la pasta a cuocere. Quando il cavolo è pronto mettetelo in un contenitore e frullatelo insieme agli anacardi e un po’ di latte o panna fino a che non assumerà la consistenza di una crema viola. Scolate la pasta e fatela saltare in una padella con la crema di cavolo viola e per non farla troppo asciutta aggiungete anche un po’ di acqua di cottura della pasta.

Rita Fusi

