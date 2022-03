Residui di guerra: mine anticarro e granate trovate tra Montaione e Montespertoli

Sono state fatte brillare 10 mine anticarro ritrovate in un bosco a San Vivaldo di Montaione e una granata in un vigneto sulla provinciale Volterrana a Montespertoli. Gli artificieri dell'Esercito sono intervenuti con il nucleo del Genio da Castelmaggiore, nel Bolognese. Le 10 mine erano tutte di fabbricazione tedesca, risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. Ad accorgersi è stato un cittadino durante una ricerca con il metal detector. Queste mine venivano piazzate per ritardare la marcia degli Alleati. La granata era invece Usa. Tutto il materiale esplosivo è stato fatto brillare in una cava, al sicuro e lontano dal luogo del ritrovamento.