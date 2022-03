Torna Cèramica OFF, la due giorni di Montelupo con ceramisti da tutta Italia

Montelupo Fiorentino è da secoli punto di riferimento per la produzione ceramica e coniuga una storia antica come fabbrica di maiolica dei Medici con un approccio contemporaneo di sperimentazione di linguaggi e forme espressive differenti.

Da alcuni anni, anche a causa dell'emergenza sanitaria, è stato rivisto il tradizionale formato della manifestazione Cèramica, prima concentrata in un unico fine settimana.

Anche per il 2022 sarà riproposto infatti, Cèramica OFF, il festival diffuso della Ceramica di Montelupo Fiorentino.

Per il secondo anno Montelupo si trasforma, nei mesi estivi, in città cantiere, spazio di creatività e partecipazione collettiva alla produzione della cultura contemporanea.

Il programma ruota attorno alla ceramica come materia che caratterizza le radici, il lavoro e la storia di questo borgo toscano, e che allaccia un rapporto con la formazione, con la caratterizzazione estetica degli spazi, con il linguaggio della contemporaneità inteso come performance artistiche, incontro con altre discipline, produzione di nuovi scenari.

Il concetto è quello del cantiere creativo, che attraversa le arterie della città per evidenziare i luoghi della produzione, per far incontrare le persone in laboratori che stimolino la creatività e un utilizzo intelligente e nuovo degli ambiti urbani.

In questo contesto e in un'esperienza consolidata di attività culturali orientate all'arte contemporanea che hanno visto il coinvolgimento in passato di artisti internazionali e la curatela da parte di professionisti del settore è stato deciso di inserire un ulteriore ingrediente: una mostra mercato qualificata, dedicata alla ceramica.

L'organizzatore è l'associazione Strada della ceramica, formata dai ceramisti di Montelupo e che collabora da alcuni anni con l'amministrazione comunale per lo sviluppo di progetti creativi e di valorizzazione della ceramica.

Nelle scorse settimane è stato pubblicato l'avviso per la selezione degli operatori e c'è tempo fino al 29 aprile per presentare domanda.

Vediamo quali sono le principali informazioni

La mostra si terrà sabato 25 giugno dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 23 e domenica 26 giugno, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20 (con possibilità di prolungare l’orario fino alle 23, secondo disponibilità dei partecipanti).

Saranno ammessi alla partecipazione solo ceramisti dotati di regolare posizione fiscale (partita IVA).

La quota di partecipazione alla mostra mercato, quale contributo alla copertura delle spese organizzative dell’evento, è di € 40,00 per ogni espositore, comprende connessione elettrica, la fornitura di energia elettrica e la stampa di un pannello/elemento identificativo dell’espositore (nome o logo, città di provenienza).

La quota di partecipazione è gratuita per gli espositori che effettueranno dimostrazioni e lavorazioni ceramiche all’interno del proprio spazio espositivo per la durata della manifestazione.

L’Organizzazione provvederà all’assegnazione degli spazi agli espositori, e lo stand/gazebo dovrà essere portato dal ceramista stesso.

Agli espositori vengono offerti inoltre altri benefici:

· pranzo/buffet del sabato e della domenica offerto dagli organizzatori in uno spazio del centro storico di Montelupo;

· ingresso gratuito e visite guidate ai Musei di Montelupo (Museo della Ceramica e Museo Archeologico), al Museo Archivio Bitossi e all’Atelier Marco Bagnoli;

· convenzioni con ristoranti e strutture ricettive per il soggiorno;

· supporto degli organizzatori per accesso all’area ZTL per operazioni di allestimento e disallestimento;

· partecipazione alla Mostra collettiva e alla prima edizione del Premio Made in Montelupo (& Friends) 2022.

L’Associazione Strada della Ceramica di Montelupo, infatti, promuove una mostra collettiva e un premio, riservati agli espositori della Mostra Mercato 2022.

Un focus sulla produzione di ceramica artistica tradizionale e contemporanea delle botteghe italiane e internazionali che sarà allestito a cura degli organizzatori in uno degli spazi della manifestazione.

Ogni espositore potrà partecipare alla mostra e al premio con un’opera di propria produzione, identitaria del proprio stile.

"Nel corso dell'ultimo anno l'associazione Strada della ceramica ha organizzato diversi mercati dedicati alla ceramica con un ottimo successo di pubblico. Segnale questo di un rinnovato interesse attorno alla manifattura ceramica, nelle sue fogge più tradizionali e in quelle sperimentali e innovative. Da qui l'idea di avviare la nostra programmazione estiva con una Mostra Mercato che porti a Montelupo il meglio della produzione nazionale e internazionale. Negli ultimi anni Montelupo Fiorentino si è qualificato sempre più come "piazza" di eccellenza per quanto riguarda la ceramica e forti di questo ruolo intraprendiamo questa nuova avventura, grazie alla proposta e all'impegno dei nostri ceramisti", afferma l'assessore alla cultura Aglaia Viviani.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa