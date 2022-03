Nasce incendio da un abbruciamento, multa a Scandicci

Una persona è stata multata e segnalata a Scandicci per aver causato un incidente da un abbruciamento. Si tratta di un operaio di un'azienda agricola che aveva dato fuoco a delle sterpaglie e potature in zona Pian dei Cerri. Il piccolo rogo, che consisteva di scarti di un'oliveta, aveva causato un incendio boschivo radente per ottocento metri quadri in un bosco di querce lì vicino. Sono intervenuti i carabinieri forestali e hanno multato e denunciato l'operaio.