Nidi d'infanzia, open day a Fucecchio per aprile

Quale luogo di crescita per il proprio figlio? L’ingresso al nido d'infanzia rappresenta, spesso, la prima “uscita” di un bambino dal contesto familiare. Per questo il Comune di Fucecchio organizza una serie di incontri per far conoscere ai genitori il contesto nel quale il bambino sarà protagonista e attivo costruttore della sua crescita, affiancato dalla presenza delle educatrici.

Questi gli appuntamenti in programma:

• Nido comunale La Gabbianella, Via Mattei, 2 Fucecchio - tel. 0571/244031

venerdì 8 aprile ore 17.30-19.30, sabato 9 aprile ore 9-12

• Nido convenzionato accreditato Peter Pan, Via P. Martini, 19 - tel. 0571/20141

sabato 9 aprile ore 9.30-12.30 - martedì 12 aprile ore 17.30-19

• Nido convenzionato accreditato Ape Maia, Via della Parte, 9/b - tel. 0571/261050

sabato 9 aprile ore 10-12/16.30-19 - giovedì 21 aprile ore 16.30-19

• Nido convenzionato accreditato L’Isola che c’è, Via della Chiesa, 1 Loc. Galleno – tel. 0571/299957

venerdì 1 aprile ore 17.30-19.30 - sabato 2 aprile ore 9.30-12.30

• Nido convenzionato accreditato Filo e Palla, Via San Gregorio, 13 Loc. Torre – tel. 0571/298897 - cell. 3936048983

venerdì 8 aprile ore 17-20 - giovedì 21 aprile ore 17-20 - sabato 30 aprile ore 9.30-12./16-19

• Nido privato Il Fantabosco, Via del Giardino 16/18 - tel 3388426773

sabato 2 aprile ore 9-12

• Spazio Gioco educativo privato La Coccinella, Via G. la Pira – tel. 3341510820

sabato 2 aprile ore 9-12

A questo link sono inoltre disponibili le video-presentazioni di tutte le strutture.

Dal 6 aprile al 31 maggio, infatti, saranno aperte le iscrizioni per l’anno educativo 2022/2023, per tutti i Nidi d’Infanzia, sia quello pubblico che quelli convenzionati, che accolgono i bambini e le bambine da 7 a 36 mesi. Potranno essere iscritti tutti i bambini nati da gennaio 2020 a maggio 2022.

Da mercoledì 6 aprile sul sito del Comune di Fucecchio sarà possibile scaricare il bando, la modulistica e procedere all’auto-compilazione e alla consegna online. Devono fare domanda di riconferma anche i genitori dei bambini che hanno frequentato il nido d'infanzia nell’anno educativo precedente. Per informazioni e per assistenza alla compilazione della domanda è possibile rivolgersi al Servizio Pubblica Istruzione e servizi educativi tel. 0571 268404-401.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa