La notte degli Oscar al Cinema La Compagnia per tifare Italia

Red carpet, grandi star, lustrini e abiti da favola, registi, attori e creativi di fama internazionale, la consegna delle statuette più ambite al mondo: dopo un anno in tono minore, a causa della pandemia, torna in grande stile la Notte degli Oscar® 2022, che si terrà al Dolby Theatre di Los Angeles domenica 27 marzo, trasmessa in diretta in diretta su Sky Cinema Oscar® e in streaming su NOW. In Italia, il canale che trasmetterà la Notte degli Oscar® è infatti Sky Cinema Oscar®, appositamente creato da Sky per la 94esima edizione degli Academy Awards®.

Ma le novità di quest’anno non finiscono qui: in collaborazione con Sky Cinema e NOW, il cinema La Compagnia di Firenze (via Cavour, 50/r) apre le porte al pubblico che vorrà seguire la prestigiosa cerimonia sul grande schermo. I Fiorentini che vorranno trascorrere una nottata in bianco, all’insegna del grande cinema, sono pertanto invitati a La Compagnia, a partire dalle 00.15. Ingresso libero, fino ad esaurimento posti.

A rappresentare il cinema italiano ci saranno Paolo Sorrentino, per la sezione Miglior film internazionale, con E’ stata la mano di Dio; Enrico Casarosa, per il Miglior film d’animazione, con Luca; il costumista fiorentino Massimo Cantini Parrini, per i Migliori costumi nella trasposizione del Cyrano di Joe Wright.

La presenza italiana si arricchisce inoltre del regista italo-iracheno Omar Rashid, fiorentino di seconda generazione, autore pluripremiato, attivo a Firenze con la sua casa di produzione Radical Plans, in lizza con il suo film Europa, sostenuto da Toscana Film Commission nell’ambito del programma Sensi Contemporanei Toscana per il Cinema. Il film rappresenterà l’Iraq nella sezione Miglior film internazionale.