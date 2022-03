Osservatorio Gravitazionale Europeo, l'olandese NWO-I nuovo membro dell'EGO a Cascina

NWO-I, l'Istituto Nazionale di Ricerca Scientifica dei Paesi Bassi, è diventato ufficialmente un membro associato del consorzio Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO), insieme ai membri fondatori di EGO CNRS e INFN. NWO-I gestisce Nikhef, l'Istituto Nazionale Olandese di Fisica Subatomica, che contribuisce da molti anni con risorse e ricercatori all'esperimento Virgo. L'ingresso ufficiale di NWOI ha richiesto l'approvazione di un nuovo statuto per il consorzio EGO, che è stato ufficialmente firmato dai rappresentanti di tutte le istituzioni coinvolte due giorni fa.

"Questo è un momento forte ed emozionante, NIKHEF , un partner molto dinamico di Virgo da molti anni, diventa ufficialmente membro del consorzio EGO - ha dichiarato il direttore di EGO Stavros Katsanevas - I forti legami collaborativi e personali che abbiamo sviluppato negli anni acquisiscono ora anche uno status istituzionale."

"L'ingresso di Nikhef nel Consorzio EGO è un'importante pietra miliare che rafforza la già forte collaborazione tra i nostri istituti - ha dichiarato il presidente del Council di EGO e vicepresidente dell'INFN, Marco Pallavicini - apre la strada alla crescita della comunità delle onde gravitazionali, e aiuterà il successo dei futuri periodi di osservazione di VIRGO. Siamo estremamente felici di questo, e speriamo che Nikhef sia solo il primo di una lunga lista di nuovi istituti che si uniranno a EGO e parteciperanno a questa entusiasmante impresa fino alla costruzione del futuro Einstein Telescope in Europa".

EGO, l'Osservatorio Gravitazionale Europeo, situato nel comune di Cascina, vicino a Pisa, è stato creato 20 anni fa (11 dicembre 2000) dal "Centre National de la Recherche Scientifique" (CNRS), un'istituzione pubblica, scientifica e tecnologica francese, e l'italiano "Istituto Nazionale di Fisica Nucleare" (INFN).

Il Consorzio EGO è la sede istituzionale dell'interferometro gravitazionale Virgo, uno dei tre rivelatori di onde gravitazionali più grandi e sensibili del mondo (insieme ai due statunitensi LIGO). EGO ha come scopo principale quello di assicurare il funzionamento di Virgo, la sua manutenzione e i miglioramenti da apportare. Assicura anche la manutenzione delle infrastrutture correlate, incluso un centro informatico, promuove la cooperazione nel campo della ricerca sperimentale e teorica sulle onde gravitazionali in Europa, attraverso contatti tra scienziati e ingegneri, attività di divulgazione e sensibilizzazione e l'offerta di formazione avanzata per i giovani ricercatori.

Maggiori informazioni su Virgo

Virgo è un interferometro laser con due bracci di 3 chilometri, distesi nella campagna vicino Pisa, costruito per rivelare le onde gravitazionali: oscillazioni dello spazio-tempo previste da Einstein più di un secolo fa. Queste onde sono generate da violenti eventi cosmici, come la fusione di buchi neri e di stelle o le esplosioni di supernovae. Per rivelare le impercettibili deformazioni dello spazio-tempo prodotte dal passaggio delle onde gravitazionali, Virgo misura la distanza relativa tra due masse di test sospese all’estremità dei suoi bracci con una precisione inferiore a un millesimo del diametro di un protone (un milionesimo di miliardesimo di metro, 10^(-18)m), grazie all’interferenza di due fasci laser, che si propagano lungo i due bracci perpendicolari di 3 chilometri in tubi a ultra-alto vuoto. Virgo è attualmente uno dei tre più grandi e sensibili rivelatori di onde gravitazionali al mondo, insieme ai due interferometri statunitensi LIGO, coi i quali opera congiuntamente dal 2017.

Le osservazioni di onde gravitazionali compiute da LIGO e Virgo, dal 2015 ad oggi, hanno inaugurato una vera e propria astronomia gravitazionale, i cui risultati promettono una rivoluzione del nostro modo di osservare il Cosmo, paragonabile alle osservazioni di Galileo con il suo cannocchiale.

Fonte: Ufficio stampa