Pallavolo I'Giglio, momento difficile con la seconda sconfitta

Momento difficile per la Cip-Ghizzani che a distanza di pochi giorni trova la seconda sconfitta del girone di ritorno.

Non servono molte parole per descrivere la gara di ieri sera alla Palestra Enriques: non è stata una buona prestazione, probabilmente la peggiore fino ad ora. La squadra non è stata incisiva nelle azioni decisive dei primi due set, è calata la concentrazione nei momenti fondamentali. Ed in seguito, nel terzo, non c'è stata la reazione che ci aspettavamo dalle ragazze.

Appurato che queste due sconfitte non creano una situazione piacevole, adesso bisogna cercare di non lasciarsi trascinare e tenere a mente l'obiettivo. Testa quindi al prossimo incontro che sarà tutt'altro che semplice in quanto vedrà la nostra Cip-Ghizzani giocare in trasferta contro la capolista Volley Insieme Rossoblu.