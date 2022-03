Pulica, un'area pubblica a nome di Don Mario Boretti

Don Mario Boretti è una figura di spicco per la comunità di Pulica e più in generale per Montelupo Fiorentino.

Nato nel quartiere di Peretola a Firenze il 20 gennaio 1921 è stato parroco di San Donato a Livizzano e di Santa Maria a Pulica dal 15 maggio 1953 fino al giorno della sua morte avvenuta il 27 marzo 2011.

La sua vita è stata caratterizzata da una vocazione precoce, entrò in seminario il 4 novembre 1933 a soli 12 anni e nel 1946 fu ordinato sacerdote.

Le due parrocchie affidategli sulle colline tra Pesa, Virginio e Turbone versavano allora in stato di degrado, portando ancora le ferite del passaggio della guerra. La sua presenza e il suo servizio hanno portato il Santuario di San Donato a Livizzano, posto nei pressi del confine col Comune di Montespertoli, a divenire, da piccola chiesa di collina in stato di semiabbandono, un curato e frequentato luogo di fede e spiritualità in continuo sviluppo.

«Ho notato una cosa meravigliosa riguardo al silenzio di S. Donato: nonostante non aliti una foglia di lauro e non ci sia fruscio di cipressi e tu sei chiuso nella tua stanza, avverti però il palpitio delle stelle e a te par di spiccare il volo da un momento all’altro. La chiesetta è su un colle e tu hai l’impressione di non fare il lancio ma di staccarti all’insù. Penso che a S.Donato si sia avvantaggiati per il Paradiso anche per questo: la partenza per il volo», scriveva Don Mario della parrocchia affidatagli e collocata sul confine fra Montelupo e Montespertoli.

In ricordo dell'anno giubilare per i 100 anni dalla sua nascita e i 10 dalla sua morte, l'Amministrazione comunale, anche su stimolo del consigliere Daniele Bagnai e dell’attuale sacerdote Don Cristian Meriggi, ha deciso di intitolare alla memoria di Don Mario Borretti uno slargo situato all’ingresso del piccolo borgo de “la Villa”, tra le vie di Pulica, San Pio da Pietrelcina (Montespertoli) e del Virginio, da cui dopo breve salita si giunge al Santuario.

“Abbiamo accolto con favore gli stimoli giunti da più parti per ricordare la figura emblematica di Don Mario Boretti, sacerdote la cui opera affonda radici profonde nelle Comunità di Montelupo e di Montespertoli. Saremo anche felici e orgogliosi di partecipare domenica all’inaugurazione dell’edicola dedicata a Don Mario realizzata dal nostro generoso maestro ceramista Lelio Rossi” afferma il Sindaco, Paolo Masetti.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa