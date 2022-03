Qualità delle cartucce Epson, come riconoscere quelle affidabili

Se possiedi una stampante a getto di inchiostro Epson, la scelta delle cartucce più affidabili è di fondamentale importanza, non solo per la qualità della stampa di documenti e foto, ma anche per la capacità di adattamento al volume di stampa di cui hai bisogno.

Epson produce da anni cartucce di vario tipo, in grado di ottimizzare la resa anche di stampanti multifunzione, in conformità con quanto disposto dagli standard ISO/IEC, che includono anche le caratteristiche di affidabilità di ciascuna cartuccia rispetto al quantitativo di pagine stampabili in ottica di sostenibilità ambientale.

Ovviamente, la resa delle cartucce Epson in commercio è strettamente correlata al modelli di stampante a cui è associata pertanto, prima dell'acquisto, ti suggeriamo di leggere con attenzione le specifiche di entrambi i prodotti.

Cartucce per ogni esigenza

Epson propone un vasto assortimento di cartucce per stampanti a getto di inchiostro, in grado di incontrare le tue più svariate esigenze di stampa: dalla stampa di soli documenti, a quella prettamente fotografica, dalla stampa una tantum a quella più consistente.

Per facilitare l'individuazione del prodotto, Epson ha suddiviso le serie di cartucce per taglie M, L e XL, che corrispondono appunto al quantitativo di pagine che è possibile stampare, sia a colori che in bianco e nero, andando da un minimo di 180 ad massimo di quasi 1000 pagine.

Le serie di cartucce Epson sono distinte anche in base alla tipologia di inchiostro che, essenzialmente, può fare la differenza nella qualità delle tue stampe. Le cartucce Epson DURABrite, rientranti nelle serie Mela e Volpe, garantiscono stampe resistenti allo scolorimento, alle sbavature e all'acqua. Le cartucce della serie Cervo sono particolarmente indicate in caso tu abbia la necessità di effettuare stampe fronte e retro grazie alla rapidità di asciugatura dell'inchiostro.

In un'ottica di maggiore economia ed ecosostenibilità ambientale, Epson produce anche cartucce da sostituire singolarmente in base al consumo effettivo del colore. Rientrano in questa tipologia le cartucce della serie Fragola, che consentono un risparmio di circa il 30% dell'inchiostro.

La linea di cartucce 603 di Epson, come i modelli Stella Polare, include inchiostro nero a pigmenti e dye a colori.

Affidabilità e performance delle cartucce

Sia per uso domestico, sia per uso d'ufficio, per valutare l'affidabilità di una cartuccia per stampante a getto di inchiostro ti occorre prendere in considerazione altri fattori, oltre al quantitativo di stampe che è possibile effettuare.

Resistenza all'usura, idrorepellenza e qualità di stampa sia di documenti sia di foto sono elementi determinanti per l'individuazione del prodotto giusto. Proprio per queste ragioni, le cartucce Epson della linea DURABrite godono di un largo consenso in termini di gradimento anche per stampe professionali.

La linea di cartucce dye-based è particolarmente affidabile per le stampe fotografiche, grazie alla resa di colori vividi e brillanti. Le cartucce dye based, infatti, non sono composte dal classico inchiostro, ma da appositi coloranti a base acquosa, in grado di conferire alla stampa dei colori morbidi e naturali.

Nonostante questo, la colorazione dye è soggetta a deterioramento in ambienti particolarmente umidi e in caso di esposizione a raggi solari, motivo per cui, per una migliore resa, ti suggeriamo di effettuare la stampa su materiali coated, ovvero dotati di pellicola che funge da barriera.

Molto affidabili anche le cartucce della linea Claria Home di Epson, che rappresentano un buon compromesso tra costo e resa, soprattutto in caso di stampe ad uso didattico e di ufficio.

Le cartucce Epson sono da sempre sinonimo di qualità, ma la loro scelta non può prescindere dal tipo stampante come anche del materiale su cui si intende stampare e dai volumi di stampa.

Dipendentemente da questi fattori, infatti, risulteranno più indicati per affidabilità alcune cartucce piuttosto che altre, sulla base della tecnologia di inchiostro impiegata da ciascuno. La linea DURABrite tra tutte le categorie di cartucce Epson è senz'altro tra le più affidabili in resa e qualità del risultato.