Rigenerazione urbana, Montelupo nel Cuore: "Voteremo contro"

In occasione del Consiglio comunale di Montelupo Fiorentino, convocato per approvare una convenzione con il comune di Capraia e Limite per accedere a contributi per interventi di rigenerazione urbana , il gruppo consiliare MONTELUPO NEL CUORE-CENTRO DESTRA PER MONTELUPO esprimerà voto contrario per assoluto difetto di trasparenza su ciò che si vuol fare.

Trattandosi di comuni che singolarmente sono sotto i 15.000 abitanti è corretto convenzionarsi per concorrere alla formulazione di domande , come previsto dalla legge di bilancio , ma gli eventuali contributi vengono concessi previa presentazione di domanda al Ministero dell’Interno entro il termine perentorio del 30 aprile (esteso rispetto all’originaria previsione del 31 marzo di cui alla legge di bilancio 234/2021) , che deve contenere la tipologia dell’opera , il quadro economico dell’opera , il cronoprogramma dei lavori , nonché le informazioni riferite al codice unico di progetto (CUP).

Limitarci dunque a chiedere un voto sulla convenzione , omettendo di precisare almeno sommariamente il contenuto della richiesta che si avanzerà con Montelupo in veste di capofila è per noi mancanza di chiarezza amministrativa.

Riteniamo che la dignità istituzionale del Consiglio comunale debba essere salvaguardata da indebiti tentativi di giocare a nascondino.

Il nostro gruppo è favorevole alla rigenerazione urbana , ha più volte espresso parere favorevole sul merito di progetti di intervento conosciuti, ma non gli si può chiedere di considerare la Giunta , da cui ci divide l’indirizzo politico, alla stregua di un prodotto Galbani: non si vota a scatola chiusa , se non si conosce la finalizzazione di una richiesta di contributi per interventi , che , stanti i tempi ristretti per la presentazione della domanda , non può non essere nota se si amministra programmando e non improvvisando

Daniele Bagnai, Montelupo nel Cuore-Centrodestra per Montelupo