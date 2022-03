'Sapori del Mondo', lo street food a Montespertoli

Arriva lo street food a Montespertoli. La Pro Loco di Montespertoli ha organizzato l'evento “Sapori del Mondo - Street Food”, il primo evento montespertolese dedicato alla gastronomia di strada, con food track e stand di prodotti provenienti dall'Italia e dal mondo.

L'appuntamento è fissato per l'1-2-3 aprile in piazza del Popolo, dalle ore 10 fino a tarda sera e vedrà protagonisti food truck per tutti i gusti, che proporranno le loro specialità. Sarà inoltre presente una vasta scelta di birre artigianali e per il 2 e il 3 sera anche una degustazione di vini locali.

"La Pro Loco è felice di ospitare Street Food sapori dal mondo. Un modo divertente per animare il paese, dopo due anni di pandemia. Possiamo, ovviamente, con le dovute cautele tornare a far vivere la piazza" annuncia la Presidente della Pro Loco, Benedetta Rigacci.

Venerdì sera la serata sarà movimentata anche dalla presenza dell'orchestra dei Blue Eyes con musica dal vivo.

"Con il 1° aprile l'emergenza sanitaria sarà chiusa e noi vogliamo partire subito con il primo evento serale che aprirà le danze di una nuova stagione estiva all'insegna dell'allegria. Ripartiamo da piccoli momenti di leggerezza insieme!" annuncia l'Assessore al Commercio, Paolo Vignozzi.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa