Scuola Marti, dal Comune: "Cronoprogramma dopo il progetto esecutivo"

«Le recenti notizie relative alla tempistica per la riapertura della scuola di Marti che sono state pubblicate sulla stampa sono state estrapolate da una comunicazione del Comune inviata ad alcuni genitori che avevano richiesto informazioni. Ma la realtà è che il cronoprogramma chiaro lo avremo soltanto dopo che ci sarà stato consegnato il progetto esecutivo, per questo, e per evitare di creare aspettative inutili, è stato comunicato unicamente il cronoprogramma di massima che la regione Toscana ha dato al Comune ai fini della concessione del contributo. Il 2026? Non è la data di fine lavori ma il termine massimo dato dalla Regione per il collaudo e la rendicontazione del contributo, ai fini della concessione del finanziamento». Queste le parole del sindaco di Montopoli in Val d'Arno Giovanni Capecchi riguardo alle tempistiche dei lavori alla scuola di Marti.

«Ci preme fare chiarezza – spiegano il sindaco Capecchi e l'assessore ai lavori pubblici Alessandro Varallo –. Con delibera n. 179 del 28/10/2021 è stato approvato lo studio di fattibilità dell'intervento di adeguamento sismico della scuola per un importo di 903.980 euro. La Regione Toscana (decreto n. 21285 del 29/11/2021) ha concesso il contributo massimo concedibile dal bando, pari a 400 mila euro, per l'intervento di adeguamento statico e miglioramento sismico, stabilendo un cronoprogramma preciso».

Il 2026 non è quindi la data prevista di fine lavori, ma solo un termine tecnico dato dalla Regione ai fini della concessione del contributo. «L'intervento alla scuola di Marti – proseguono – è già stato inserito nel piano delle opere pubbliche approvato a dicembre insieme al bilancio comunale. L'obiettivo dell'amministrazione è di comprimere il più possibile i tempi di conclusione dell'intervento soprattutto nella fase post aggiudicazione dei lavori e riconsegnare ai bambini di Marti la loro scuola. Non appena sarà pronto il progetto esecutivo, saranno organizzate delle riunioni con i cittadini per illustrarlo. In quell'occasione sarà presentato il cronoprogramma effettivo, avendo cognizione degli interventi necessari. La riapertura rapida della scuola di Marti è, e rimane, una nostra priorità»

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa