Selezione per la figura del ‘Garante per l’infanzia e l’adolescenza’ a Empoli

La figura del ‘Garante per l’infanzia e l’adolescenza’ è stata istituita con deliberazione del Consiglio Comunale di Empoli nel febbraio scorso e relativa pubblicazione del regolamento. Da oggi è disponibile, nella sezione apposita del sito del Comune, un avviso di selezione pubblica per acquisire le candidature a ricoprire questo ruolo.

Gli interessati possono accedere al link, prendere visione di tutte le informazioni necessarie sulla selezione, scaricare il modulo di presentazione della candidatura, consultare anche il regolamento comunale per l’istituzione di questa figura. La domanda dovrà essere presentata entro le 12 del 23 aprile.

Il Garante per l’infanzia e l’adolescenza rientra in quell’impegno di costruire una città amica dei bambini, delle bambine e delle nuove generazioni. Una città sostenibile, sicura, inclusiva a servizio di tutti e in particolare dell’infanzia, dove siano garantiti i diritti di tutti, dove al centro di ogni azione ci siano bisogni dei piccoli, delle loro famiglie e anche dei più grandi. È una figura che opera a titolo volontario senza percepire nessuna indennità.

Per qualsiasi informazione relativa alla selezione, è possibile inviare una mail a garanteinfanziadolescenza@comune.empoli.fi.it, oppure contattare il numero 0571 757831 – 735.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa