Sicurezza in porto, Cgil Livorno incontra in tre assemblee i lavoratori

Dal 29 al 31 marzo organizzeremo tre assemblee con i lavoratori del porto di Livorno per confrontarci sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Sulle banchine si continua a morire (solo pochi giorni fa un incidente mortale in porto a Taranto) e ciò non può essere accettato.

Martedì 29 marzo incontreremo i lavoratori presso il Varco Galvani, mercoledì 30 marzo in Darsena Toscana mentre giovedì 31 marzo davanti al “Varco Valessini”. Ogni assemblea si terrà dalle ore 13 alle ore 15. Invitiamo i lavoratori e le lavoratrici alla massima adesione.

Non ci possiamo arrendere, tutte le parti in campo devono impegnarsi ancora di più affinché simili tragedie non si ripetano. Oggi più che mai c'è bisogno di un confronto aperto e di una discussione serrata. Le campagne di informazione e di sensibilizzazione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro devono essere diffuse in un modo ancora più importante e capillare. Perché il prezzo del lavoro non può essere la vita.

Giuseppe Gucciardo (Filt-Cgil), Dino Keszei (Fit-Cisl), Gianluca Vianello (Uiltrasporti)