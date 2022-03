Sicurezza sul lavoro, firmato protocollo tra Inail e Confesercenti

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono tematiche importanti e molto attuali nella discussione quotidiana in materia di imprese e gestione delle risorse umane. Ed è proprio questo il fulcro del protocollo d’intesa firmato da Inail Direzione Territoriale di Firenze/Empoli e Confesercenti per promuovere interventi congiunti a sostegno delle PMI.

La firma del Protocollo d’intesa è avvenuta giovedì 24 marzo presso il Centro Direzionale Confesercenti Firenze, alla presenza del Direttore della sede INAIL di Firenze Michele Brignola, del Presidente Confesercenti Firenze Claudio Bianchi, della Vice Presidente Ilaria Scarselli, del Direttore Alberto Marini e del Vice Direttore Luca Bartolesi.

In un momento particolarmente complesso per le imprese, a seguito delle conseguenze economiche e finanziarie della pandemia da Covid 19 e della recente crisi ucraina, è di fondamentale importanza mettere in campo interventi volti a sostenere gli imprenditori e a promuovere programmi di intervento in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Ed è in quest’ottica che si arriva alla firma del Protocollo d’intesa, il primo di questo genere tra INAIL ed un’associazione di categoria.

Inail e Confesercenti Firenze collaboreranno per promuovere soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali per le aziende associate, anche attraverso forme di sostegno, al fine di suggerire i più adatti mezzi e strumenti di prevenzione. La sensibilizzazione verso comportamenti idonei e corretti in ambito lavorativo passa necessariamente attraverso un’idonea ed aggiornata formazione delle risorse umane in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ed in materia di prevenzione delle molestie di genere.

All’interno del Documento, i due soggetti, hanno condiviso di attuare concrete iniziative utili a sviluppare un modello organizzativo che preveda, per le imprese, procedure codificate, processi di verifica e monitoraggio che conducano a risultati certi, anche finalizzati al riconoscimento delle premialità INAIL previste dalla Tariffa dei Premi.

L’applicazione di tale modello organizzativo prevede: una semplificazione delle procedure a carico delle PMI, adozione delle procedure di gestione del rischio elettrico ex ISO 97/12; azioni di sensibilizzazione per l’eliminazione delle molestie sui luoghi di lavoro e per l’adozione del Codice Etico; azioni di miglioramento della gestione delle emergenze sul luogo di lavoro; e l’ adozione di procedure aziendali, da inserire nel DVR (Documento di Valutazione del Rischio), finalizzate al pieno reinserimento del lavoratore al rientro al lavoro dopo un infortunio mediante l’adozione di progetti di accomodamento ragionevole realizzati con il sostegno finanziario di INAIL.

“Il nostro obiettivo è quello di sostenere e supportare le imprese in tutte le loro attività, anche e soprattutto su tematiche complesse come quelle della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Ed è proprio per questo che, come associazione di categoria, abbiamo fortemente voluto questo Protocollo d’Intesa con Inail. – ha affermato Claudio Bianchi Presidente Confesercenti Metropolitana di Firenze – E’ particolarmente importante, per le piccole e medie imprese, il tema della prevenzione e della formazione per sensibilizzare comportamenti idonei e corretti in ambito lavorativo, a sostegno della parità di genere e contro fenomeni di violenza e discriminazione verso le donne. Voglio ringraziare per l’impegno e la collaborazione il Direttore INAIL della sede di Firenze Michele Brignola; con questo protocollo si mira ad attuare specifiche e concrete iniziative utili a determinare risultati concreti per le imprese”.

“L’INAIL è pronta a collaborare con tutti gli Enti associativi che intendano proporre alle proprie aziende associate progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Oggi presentiamo il risultato di un percorso di elaborazione di diverse linee di intervento realizzato anche grazie al decisivo supporto della Direzione Regionale INAIL per la Toscana. – ha affermato Michele Brignola Direttore della sede INAIL di Firenze - Le aziende che realizzeranno questi progetti secondo le linee concordate saranno destinatarie di una riduzione dei premi secondo le regole attualmente vigenti. Investire per la sicurezza sui luoghi di lavoro è una priorità per la tutela della salute delle lavoratici e dei lavoratori e per la tenuta dei livelli di competitività di tutte le aziende e in particolare per le piccole e micro imprese. Ringrazio il Presidente di Confesercenti Firenze Claudio Bianchi e la Vice Presidente Ilaria Scarselli per la sensibilità dimostrata e il Direttore Alberto Marini e il Vice Direttore Luca Bartolesi per aver contribuito fattivamente all’avvio di questa collaborazione.”

Fonte: Confesercenti Firenze