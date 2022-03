Terzo binario alla stazione di Empoli, Picchielli e Galli (Lega): "Urge risolvere i problemi dei pendolari"

“Un terzo binario alla stazione di Empoli? Idea da non scartarsi-affermano Giovanni Galli ed Andrea Picchielli, rispettivamente Consigliere regionale e comunale della Lega- ma dalle tempistiche di realizzazione troppo indeterminabili, mentre quotidianamente tantissimi pendolari sono alle prese con disagi a non finire. Ecco bene proiettarsi verso il futuro, ma se ci scordiamo il presente, rischiamo di perdere di vista quello che deve essere uno dei principali obiettivi da centrare, ovvero quello di rendere meno tormentato il viaggio giornaliero di lavoratori e studenti dell’area empolese. Tra l’altrocon le macchinose tempistiche con cui chi amministra la Regione si sta, da decenni, ponendo su vari argomenti (in primis quello dei collegamenti) immaginiamo che la realizzazione di tale terzo binario possa risultare pressochè una “mission impossible”. Quindi sarebbe molto più utile, a nostro avviso, concentrare le forze e l’ingegno per dare risposte concrete, lo ripetiamo, ai sempre più giustamente indignati pendolari. Sarebbe sicuramente più utile al viaggiatore, meno utopia e più realismo e concretezza.”