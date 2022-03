Tramvia, il cantiere in viale Strozzi prosegue

I lavori per i sottoservizi in viale Strozzi a Firenze proseguono. L’impresa ha comunicato che nel cantiere attualmente in corso nel viale lato Lavagnini sono emerse alcune difficoltà a terminare i lavori nei tempi previsti a causa di una diversa disposizione dei sottoservizi. Sono quindi necessari ulteriori interventi per modificare le tubazioni da collocare che richiederanno un allungamento dei tempi. Il cantiere, che doveva terminare domani, andrà quindi avanti per 4-5 giorni con lavorazioni eseguite anche sabato e domenica. La riapertura totale è prevista fra martedì e mercoledì prossimo.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa