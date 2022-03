Trentennale 118, Lega Empolese Valdelsa: “Illuminare di blu i monumenti”

Domenica ricorre il Trentennale del 118; era infatti il 27 marzo 1992 quando veniva introdotta la Legge relativa al Sistema nazionale di Emergenza Urgenza con lo storico numero 118. Fra le iniziative lanciate dal comitato promotore e su sollecitazione anche del Presidente di ANCI, Antonio Decaro, vi è la simbolica colorazione di blu dei principali monumenti dei Comuni aderenti alla ricorrenza.

“In attesa di una concreta riforma e di un rinnovamento del Sistema di Emergenza Urgenza, che vada incontro alle esigenze degli operatori del settore, vogliamo che i Comuni dell’Empolese Valdelsa si rendano partecipi di una iniziativa semplice, simbolica, ma altrettanto importante” dichiarano i Consiglieri della Lega all’Unione dei Comuni.

“Nell’Empolese Valdelsa sono numerose le Associazioni e gli operatori che quotidianamente si prodigano per far funzionario in maniera efficace il sistema di Emergenza Urgenza e se da ormai trenta anni il cittadino trova risposte digitando le tre cifre corrispondenti al 118 è soprattutto perché molti fra i cittadini scelgono di donare se stessi per il prossimo. Lo fanno come dipendenti di Servizi Pubblici, ma anche volontari del Terzo settore. Tutto questo – concludono i Consiglieri – merita una menzione di merito e la massima partecipazione delle Istituzioni, simbolicamente e non solo.”

In una nota inviata ai Sindaci dei Comuni dell’Empolese Valdelsa, di concerto con Marco Cordone, Consigliere Nazionale dell’ANCI (Consigliere comunale a Fucecchio in quota Lega), infatti, viene chiesto di aderire all’iniziativa che invita ad illuminare monumenti di blu, nelle giornate tra il 25 e il 27 marzo.

Fonte: Ufficio Stampa