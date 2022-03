Ucraina, Misericordia Empoli al confine per trasportare le persone fragili

Ci sono anche i volontari della Misericordia di Empoli nella missione DisEvac (Disability Evacuation), attivata tramite il Dipartimento di Protezione Civile, per garantire trasporti assistiti e protetti dal confine tra Polonia e Ucraina ai centri di prima accoglienza e successivamente all’aeroporto a soggetti deambulanti fragili, non deambulanti con sedia a rotelle e allettati in barella.

Primo servizio italiano specializzato nell’evacuazione in emergenza di persone con fragilità, ad opera delle Misericordie, il DisEvac prevede la permanenza di un mezzo dell'associazione di Empoli per trenta giorni nelle zone di confine, con l'alternanza di volontari provenienti dalle Arciconfraternite dell'empolese valdelsa.

I primi a partire da Empoli sono stati Eleonora e Pierluigi, giovani volontari 'giallo-ciano', che in collegamento telefonico dalla Polonia con la sede centrale di Via Cavour raccontano di un'esperienza "molto bella e dal forte impatto umano".

Fonte: Misericordia Empoli - Ufficio stampa