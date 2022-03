86 destinazioni e 31 compagnie: novità per l'estate 2022 a Pisa e Firenze

Ritorna la quinta edizione dell’evento “Toscana Aeroporti Open Day”, l’appuntamento annuale che raccoglie le compagnie aeree che operano sugli aeroporti di Firenze e di Pisa, le agenzie viaggio e gli operatori turistici del territorio.

Dopo l’interruzione degli scorsi due anni a causa dell’emergenza sanitaria, l’evento ha ripreso il suo corso e quest’anno si è tenuto il 24 Marzo 2022 presso le Serre Torrigiani a Firenze.

L’evento è stata l’occasione per Toscana Aeroporti per presentare alle compagnie aeree, alle agenzie di viaggio e agli operatori turistici del territorio, i risultati di traffico del 2021, le novità dell’estate 2022 e i progetti di crescita del Sistema Aeroportuale Toscano.

L’Amministratore Delegato Roberto Naldi ha illustrato i risultati di traffico registrati nel 2021, che mostrano i primi segnali di ripresa nonostante il perdurare degli effetti del COVID-19. Il traffico dei passeggeri del Sistema Aeroportuale Toscano si è attestato a 2,8 milioni e, sebbene ancora al di sotto dei volumi del 2019 (-65,7%), è in deciso miglioramento (+43%) rispetto al 2020. Nei primi mesi del 2022, inoltre, si sta registrando un recupero progressivo rispetto agli stessi mesi del 2019, confermato anche dalle compagnie aeree che scelgono di investire nei due scali.

Nel corso dell’incontro sono state illustrate le importanti novità per la stagione estiva 2022, per la quale Toscana Aeroporti ha in programma 86 destinazioni, di cui 75 internazionali e 11 domestiche, servite da 31 aviolinee diverse, a cui si aggiunge un vettore destinato al trasporto cargo.

Più in particolare, l’aeroporto di Firenze sarà servito da 6 nuovi collegamenti: alle nuove rotte per Bordeaux, Southampton, Edimburgo e Bergen (quest’ultima operata grazie all’ingresso della nuova compagnia norvegese Widerøe), si aggiungono i collegamenti con gli aeroporti di Ginevra e Roma, interrotti a causa della pandemia. Il network dell’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze conta un totale di 29 destinazioni, di cui 25 internazionali e 4 domestiche.

Pisa avrà 17 nuovi collegamenti: oltre alle nuove rotte per Agadir, Palma di Maiorca, Paphos, Zara, Memmingen, Breslavia, Cork e Zurigo verranno riattivati i collegamenti per Varsavia, Canea, Calamata, Vienna, Bordeaux, Bruxelles, Birminghan, Londra Luton e Helsinki. Questa nuova stagione estiva inaugurerà anche l’ingresso della compagnia norvegese Flyr e di Edelweiss, aviolinea svizzera. Nel suo complesso, quindi, l’aeroporto Galileo Galilei raggiungerà 76 destinazioni, di cui 65 internazionali e 11 domestiche, servito da 20 compagnie aeree diverse.

Proseguono le procedure previste dal Masterplan 2020-2035 per i progetti di miglioramento e potenziamento dei due scali toscani. A questo proposito, il 15 marzo sono stati avviati i lavori propedeutici per il progetto di ampliamento del terminal dell’Aeroporto Galileo Galilei, segnando così l’inizio del previsto e confermato processo di trasformazione e ottimizzazione dello scalo pisano per favorirne l’ulteriore crescita e sviluppo. Il progetto presta attenzione all’innovazione tecnologica e alla digitalizzazione dei processi al fine di migliorare il comfort offerto agli utenti con un’impronta sostenibile. Il piano di realizzazione, suddiviso in diverse fasi, è stato pensato per ridurre al minimo l’impatto sul trasporto dei passeggeri durante la stagione estiva ormai alla porte.

“L’Open Day Toscana Aeroporti rappresenta un appuntamento sempre più fondamentale per la società e il network di riferimento della stessa e quest’anno acquista anche un valore simbolico importante. Si tratta di un momento prezioso di confronto con gli operatori di settore per presentare l’offerta del Sistema Aeroportuale Toscano che continua ad attirare compagnie aeree interessate ad investire nel nostro network”, ha affermato l’Amministratore Delegato di Toscana Aeroporti Roberto Naldi.

“Dopo lo stop degli ultimi due anni, attendevamo con trepidazione questo momento, come segnale positivo di ripresa dell’intero settore del trasporto aereo. Nonostante la pandemia ancora impatti notevolmente il traffico dei passeggeri e non ci consenta di raggiungere i traguardi ottenuti nel 2019, registriamo positivi segnali di dinamismo da parte delle compagnie aeree nutrite anche dal traffico passeggeri che nei primi due mesi dell’anno è in decisa crescita. Guardiamo quindi al futuro con ottimismo.” ha commentato il Presidente Marco Carrai.

Fonte: Ufficio stampa