Anarchici dell'Empolese Valdelsa alla manifestazione Gkn di Firenze

Federazione Anarchica Italiana F.A.I Empolese Valdelsa, invita alla partecipazione gli anarchici, i libertari, gli studenti, i lavoratori, i disoccupati, i cittadini del territorio Empolese Valdelsa alla manifestazione nazionale organizzata dai lavoratori della GKN, che si terrà sabato 26 marzo 2022 a Firenze alle 14.30 in piazza Vittorio Veneto, lato Parco delle Cascine.

Manifestazione organizzata dai lavoratori per chiamare alla mobilitazione tutte le realtà di lotta del territorio nazionale che in questi mesi si sono coagulate intorno a questi lavoratori e alla loro lotta. Lotta che ha cambiato i rapporti di forza tra lavoratori e multinazionali, tra le organizzazioni sindacali,i sindacati di base, gli studenti, i disoccupati, le camere del lavoro, l’associazionismo.

In questo cambiamento ci siamo anche noi. Tentativo di riprenderci le piazze con i lavoratori che hanno fino ad oggi condiviso e contribuito alla lotta della GKN e delle centinaia di fabbriche colpite dai provvedimenti di licenziamento fatti dai padroni locali e multinazionali. Lotte che stanno sperimentando una nuova forma di organizzazione che sappia raccogliere il dissenso attivo e le diverse esigenze di lotta dei lavoratori.

Come non esserci, in quanto anarchici? Come non manifestare con chi si batte per la giustizia sociale e climatica, con chi lotta per i nuovi diritti sociali e civili, con chi riafferma i valori dell’antifascismo e della Resistenza, con chi rifiuta la guerra degli stati, le disuguaglianze e il razzismo?

Come non esserci? Come non legarci a questi lavoratori e lavoratrici che hanno da mesi impersonato una battaglia autogestionaria e incisiva? Lotta di classe oggi unica. Non solo nello sviluppo progressivo di un movimento autogestito dai lavoratori, cresciuto dal basso, che ha posto domande utili anche a noi, per capire la nostra direzione verso la quale ogni obiettivo di lotta va posto, per meglio attrezzarci sia nelle battaglie odierne che in quelle future per l’emancipazione.

La lotta della GKN ha aperto nuovi spazi di confronti e affinità che anche con i nuovi movimenti sociali. Una saldatura con i nuovi movimenti ambientali e studenteschi, femministi e del sindacalismo di base, che lottano per nuovi spazi di vita su questo terreno di lotta riconducibile ad una concezione autogestionaria sociale, cercando una saldatura tra figure e organizzazioni diverse del processo organizzativo per la costruzione di un fronte unico di lotta.

Ora con questa manifestazione è venuto il momento di convergere e andare avanti assieme, per ribadire con la nostra presenza che gli anarchici ci sono e ci saranno sempre nella lotta e nel cammino per una società diversa, più giusta e libertaria, per l’emancipazione dei lavoratori.