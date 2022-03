Assemblea regionale Fratres Toscana in presenza all'Hotel Galilei di Pisa

Dopo due anni in modalità videoconferenza l’Assemblea regionale della Fratres Toscana torna a svolgersi in presenza.

Quest’anno è in programma a Pisa, domenica 27 marzo, all’Hotel Galilei dove sono attesi i presidenti dei gruppi Fratres insieme ai territoriali di tutta la Toscana.

La 33^ Assemblea regionale vedrà anche la presenza delle istituzioni locali, dei responsabili dell’Area Vasta del sistema trasfusionale toscano, dell’Azienda sanitaria ospedaliera pisana e delle associazioni di volontariato.

Fra gli ospiti che porteranno il loro saluto di benvenuto e un contributo alla giornata di lavori: Virginia Mancini, consigliere comunale del Comune di Pisa; Fabrizio Niglio, direttore di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’Area Vasta Nord Ovest; Alessandro Mazzoni, direttore di Medicina Trasfusionale e Biologia dei Trapianti dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana; Elisa Ricci, vice presidente vicaria di Cesvot; Luciano Verdiani, vice presidente nazionale Fratres; Paolo Ghezzi, consigliere nazionale Avis; Daniele Vannozzi, consigliere regionale Anpas e Lorenza Campagna, referente regionale Croce Rossa Italiana.

All’ordine del giorno, oltre alla relazione del presidente regionale Claudio Zecchi, ci sarà l’illustrazione ed approvazione del bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2022.

"Finalmente, dopo due anni davvero difficili e complicati, torniamo a riunirci in presenza - ha detto il Presidente della Fratres Toscana Claudio Zecchi. L’Assemblea è un momento associativo importante, è l’occasione per fare il punto della situazione, per un confronto sulle attività svolte e quelle che andremo ad organizzare.

Non è soltanto l’adempimento degli obblighi statutari ma la possibilità di incontrare tutti gli attori che costituiscono l’organizzazione dell’associazione nella nostra regione, diventando un appuntamento fondamentale di incontro e confronto sulle tematiche che ci coinvolgono.

C’è ancora molto lavoro da svolgere e sfide da affrontare ma sono certo che la Fratres rinnoverà la propria determinazione, spinta dai quei principi e quei valori che da sempre ci hanno motivati e contraddistinti".

Fonte: Fratres Toscana