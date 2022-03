Si parla di autismo agli Uffizi: una giornata di studi

In vista della Giornata mondiale della Consapevolezza dell’Autismo (sabato 2 aprile) le Gallerie degli Uffizi organizzano (28 marzo ore 10:00) nell’Auditorium Vasari e in diretta sulla propria pagina Facebook, un incontro di sensibilizzazione sul tema, con esperti provenienti dall’area medica, dall’ambito della comunicazione, dai musei e dalle associazioni interessate.

Sarà un momento per approfondire il tema dal punto di vista del rapporto tra arte e benessere della persona, ma anche per riflettere insieme allo scrittore, blogger e attivista autistico Fabrizio Acanfora su come comunicare correttamente in merito all’autismo: con la consapevolezza, cioè, che le parole che vengono usate possono avere un impatto sulla percezione delle neurodiversità, ma soprattutto possono vincere stereotipi ancora radicati nell’immaginario comune. In questa occasione, verranno illustrati da parte delle Gallerie degli Uffizi e della Fondazione Palazzo Strozzi i progetti sviluppati con l’associazione Autismo Firenze. Saranno inoltre discusse altre possibili strade da percorrere per fare in modo che il museo diventi sempre di più un luogo che stimola la partecipazione, permettendo un accesso veramente paritario alla cultura, con modalità rispettose delle singole esigenze.

A conclusione della Giornata sarà inoltre presentata una nuova collana editoriale museale rivolta a piccoli e grandi lettori: tre nuove guide in linguaggio CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) dedicate ai musei delle Gallerie degli Uffizi ed edite dalla casa editrice Sillabe (“Uffa, gli Uffizi!”, “Uffa, Pitti!”, “Uffa, Boboli!”) in collaborazione con Opera Laboratori e associazione Autismo Livorno.

I libri sono scritti con il modello inbook (curato dal Centro Studi Inbook), in simboli che nascono con lo scopo di favorire l’accesso alle informazioni e alla cultura per chi ha difficoltà nel confrontarsi con la lingua scritta e parlata. I testi, curati da Ethel Santacroce, sono stati tradotti in simboli CAA da Laura Gagliano, logopedista dell’Azienda USL Toscana Nord

Ovest e supervisionati da Antonio Bianchi, referente del Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa di Milano e Verdello

Fonte: Gallerie degli Uffizi