Bancarotta fraudolenta in Germania: arrestato imprenditore a Livorno

La squadra mobile di Livorno, in collaborazione con l'Interpol, ha arrestato un imprenditore livornese 49enne per bancarotta fraudolenta, truffa, falsificazione di documenti ed insolvenza fraudolenta; reati che avrebbe commesso in Germania tra il 2017 e il 2021.

Le autorità tedesche, infatti, il livornese non avrebbe versato, come datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed avrebbe ottenuto contributi statali per l'emergenza Covid dopo aver falsificato documenti e non dichiarando lo stato fallimentare della sua attività imprenditoriale, in realtà già in crisi prima degli effetti negativi dovuti alla pandemia.

Per questi motivi l’imprenditore era destinatario di un mandato di arresto europeo emesso appunto dal giudice tedesco.