Biblio-Meteo storie e tanto altro nella Biblioteca di Empoli

Ci dicono che in biblioteca Renato Fucini nella Sezione Ragazzi si sta proprio bene, anzi, è uno spasso! Divertimento, tante cose interessanti da imparare. Insomma il pubblico è entusiasta.

Per questo la programmazione di una nuova settimana di iniziative è già pronta e tutta da scoprire partecipando numerosi.

Si comincia il lunedì con il fatto a mano delle sferruzzanti alle prese con nuovi punti ai ferri e all’uncinetto; il martedì le immancabili e avventurose letture dell’Ora del Racconto che saranno dedicate al sole, alla pioggia, al vento e alle nuvole. Il sabato c’è sempre un gran da fare in laboratorio.

Tornano gli incontri del ciclo ‘Empolichescrive’ alla Casa della Memoria il primo aprile alle 18 con lo scrittore e esperto di storia Mario Ragionieri. Da non perdere.

Nel mese di aprile è stata scelta, come tematica delle iniziative della Sezione Ragazzi, l’obiettivo 15 di #Agenda2030, dedicato alla Vita sulla Terra, per proteggere e favorire l’ecosistema del nostro prezioso Pianeta.

La vetrina principale della biblioteca “Libri alla finestra” resta allestita con una bibliografia di testi dedicati alla Pace, tema purtroppo ancora molto attuale come anche quella della Sezione Ragazzi sullo stesso argomento con una selezione di libri e albi illustrati. Entrambe le vetrine sono corredate di una bibliografia cartacea disponibile ai banchi e in ‘Sezione’

Poi c’è la vetrina degli “Imperdibili”, film da vedere assolutamente, consigliati dai bibliotecari dell’Isola del Tesoro e potrete trovare tante letture a tema primaverile da non farsi sfuggire.

Per gli appassionati di giardini e di giardinaggio, è ancora allestita l’esposizione di libri dedicati a questo argomento.

Ecco il programma delle iniziative per la settimana dal 28 marzo al 3 aprile:

Lunedì 28 marzo, alle 15.30,

SFERRUZZA, SFERRUZZA in biblioteca!

Il Gruppo Sferruzza, Sferruzza vi invita ad un nuovo appuntamento del lunedì, dedicato a tutti gli appassionati e ai curiosi del mondo della lana, dei ferri, dell’uncinetto e molto altro. Le Sferruzzanti vi aspettano! Per partecipare all’incontro potete scrivere a biblioteca@comune.empoli.fi.it o chiamare lo 0571/757840.

Martedì 29 marzo, alle 17,

L’ORA DEL RACCONTO. Le Biblio-Meteo storie!

In onore della Giornata mondiale della meteorologia (23 marzo) la bibliotecaria Antonella ha preparato per voi un pomeriggio di letture dedicate al Sole, alla pioggia, al vento e alle nuvole! Le nostre meteo-letture vi terranno compagnia e in questo bel pomeriggio insieme nella Torre del Racconto all’insegna della Primavera e di tutte le stagioni.

Ricordatevi che per partecipare occorre prenotare chiamando lo 0571/757873 o scrivere a sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it. La lettura è rivolta ai bambini dai 4 agli 8 anni.

Venerdì 01 aprile, alle 18,

Casa della Memoria, per il ciclo Empolichescrive, lo scrittore e esperto di storia Mario Ragionieri presenterà le sue opere, dedicate a vari periodi storici e a guerre che hanno segnato profondamente il genere umano.

Tra i titoli che verranno presentati durante la serata: “Il conflitto più sanguinoso della storia”, “SS. Un male da raccontare” La campagna d’Italia” editi da Porto Seguro Editore.

Per partecipare occorre prenotare chiamando lo 0571/757840 o scrivere a biblioteca@comune.empoli.fi.it .

Sabato 02 aprile, alle 17,

“L’ORA del FARE: Verdure d'autore!”

“Ma quel signore ha un naso a patata o una patata al posto del naso?” questa è la domanda che ci porremo durante questo interessante laboratorio artistico a cura della bibliotecaria Giulia Bilardo, in cui impareremo a creare fantasiose facce vegetali ispirandoci ad Arcimboldo. Ricordatevi che per partecipare occorre prenotare chiamando lo 0571/757873 o scrivere a sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it. Età consigliata 4-10 anni.

In base alle norme vigenti per accedere agli incontri è necessario presentare il Green Pass rafforzato (dai 12 anni) corredato da un documento d'identità valido e indossare mascherina di tipo FFP2. È obbligatorio l'uso della mascherina, a partire dai 6 anni di età.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa